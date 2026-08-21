Ski Mask Dog מחיר היום

מחיר Ski Mask Dog (SKI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00445019, עם שינוי של 4.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKI ל USD הוא $ 0.00445019 לכל SKI.

Ski Mask Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,450,188, עם היצע במחזור של 1.00B SKI. ב‑24 השעות האחרונות, SKI סחר בין $ 0.00378148 (נמוך) ל $ 0.0046522 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.35814, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SKI נע ב -1.25% בשעה האחרונה ו +34.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 119.42K.

Ski Mask Dog (SKI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M נפח (24 שעות) $ 119.42K$ 119.42K $ 119.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ski Mask Dog הוא $ 4.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 119.42K. ההיצע במחזור של SKI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.45M.