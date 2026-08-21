SK Hynix xStock מחיר היום

מחיר SK Hynix xStock (SKHYX) בזמן אמת היום הוא $ 167.23, עם שינוי של 4.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKHYX ל USD הוא $ 167.23 לכל SKHYX.

SK Hynix xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,568,109, עם היצע במחזור של 51.24K SKHYX. ב‑24 השעות האחרונות, SKHYX סחר בין $ 159.06 (נמוך) ל $ 168.08 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 193.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 114.86.

ביצועים לטווח קצר, SKHYX נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -1.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 159.36K.

SK Hynix xStock (SKHYX) מידע שוק

שווי שוק $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M נפח (24 שעות) $ 159.36K$ 159.36K $ 159.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.22M$ 58.22M $ 58.22M אספקת מחזור 51.24K 51.24K 51.24K אספקה כוללת 348,168.3020736 348,168.3020736 348,168.3020736

שווי השוק הנוכחי של SK Hynix xStock הוא $ 8.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 159.36K. ההיצע במחזור של SKHYX הוא 51.24K, עם היצע כולל של 348168.3020736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.22M.