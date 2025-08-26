SizeChat (SIZE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0027345$ 0.0027345 $ 0.0027345 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.78% שינוי מחיר (7D) -2.27% שינוי מחיר (7D) -2.27%

SizeChat (SIZE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIZE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIZEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0027345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIZE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SizeChat (SIZE) מידע שוק

שווי שוק $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K אספקת מחזור 899.89M 899.89M 899.89M אספקה כוללת 999,600,530.195689 999,600,530.195689 999,600,530.195689

שווי השוק הנוכחי של SizeChat הוא $ 13.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIZE הוא 899.89M, עם היצע כולל של 999600530.195689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.38K.