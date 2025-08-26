עוד על SING

Singularity סֵמֶל

Singularity מחיר (SING)

לא רשום

1 SING ל USDמחיר חי:

--
----
+13.20%1D
USD
Singularity (SING) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:13:27 (UTC+8)

Singularity (SING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+18.72%

-8.61%

-8.61%

Singularity (SING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SING השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, +18.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Singularity (SING) מידע שוק

$ 61.89K
$ 61.89K$ 61.89K

--
----

$ 61.89K
$ 61.89K$ 61.89K

950.00M
950.00M 950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Singularity הוא $ 61.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SING הוא 950.00M, עם היצע כולל של 950000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.89K.

Singularity (SING) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Singularityל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSingularity ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSingularity ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Singularityל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+18.72%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהSingularity (SING)

Singularity is an open, modular ecosystem designed for on-chain analytics and automation on Ethereum and EVM networks. It combines real-time trading event tracking (buybot), advanced data aggregation (trending, PNL, wallet scores), and revenue-sharing tools, all operated from proprietary infrastructure (including full node deployment). The architecture is API-first, with extensible components for Telegram, analytics, and custom DEX bots, prioritizing transparency and verifiability.

Singularity (SING) משאב

האתר הרשמי

Singularityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Singularity (SING) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Singularity (SING) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Singularity.

בדוק את Singularity תחזית המחיר עכשיו‏!

SING למטבעות מקומיים

Singularity (SING) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Singularity (SING) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SING הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Singularity (SING)

כמה שווה Singularity (SING) היום?
החי SINGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SING ל USD?
המחיר הנוכחי של SING ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Singularity?
שווי השוק של SING הוא $ 61.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SING?
ההיצע במחזור של SING הוא 950.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SING?
‏‏SING השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SING?
SING ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SING?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SING הוא -- USD.
האם SING יעלה השנה?
SING ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SING תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:13:27 (UTC+8)

כתב ויתור

