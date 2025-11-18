SIMPS ON SOL מחיר היום

מחיר SIMPS ON SOL (SIMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000604, עם שינוי של 2.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIMP ל USD הוא $ 0.00000604 לכל SIMP.

SIMPS ON SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,044.06, עם היצע במחזור של 999.96M SIMP. ב‑24 השעות האחרונות, SIMP סחר בין $ 0.00000581 (נמוך) ל $ 0.00000604 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00107703, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000581.

ביצועים לטווח קצר, SIMP נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SIMPS ON SOL (SIMP) מידע שוק

שווי שוק $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,958,484.570631 999,958,484.570631 999,958,484.570631

שווי השוק הנוכחי של SIMPS ON SOL הוא $ 6.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIMP הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999958484.570631. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.04K.