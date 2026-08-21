Simon the Gator מחיר היום

מחיר Simon the Gator (SIMON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIMON ל USD הוא $ 0 לכל SIMON.

Simon the Gator כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,086.61, עם היצע במחזור של 689.85M SIMON. ב‑24 השעות האחרונות, SIMON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00500522, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIMON נע ב -- בשעה האחרונה ו +34.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Simon the Gator (SIMON) מידע שוק

שווי שוק $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K אספקת מחזור 689.85M 689.85M 689.85M אספקה כוללת 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Simon the Gator הוא $ 14.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIMON הוא 689.85M, עם היצע כולל של 690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.09K.