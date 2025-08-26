עוד על SIMON

Simon for NYC dog Mayor סֵמֶל

Simon for NYC dog Mayor מחיר (SIMON)

1 SIMON ל USDמחיר חי:

-8.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Simon for NYC dog Mayor (SIMON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:21:18 (UTC+8)

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00370006
$ 0.00370006$ 0.00370006

+0.43%

-8.21%

+1.35%

+1.35%

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00370006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIMON השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Simon for NYC dog Mayor הוא $ 62.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIMON הוא 999.26M, עם היצע כולל של 999257380.113308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.97K.

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Simon for NYC dog Mayorל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSimon for NYC dog Mayor ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSimon for NYC dog Mayor ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Simon for NYC dog Mayorל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.21%
30 ימים$ 0-8.37%
60 ימים$ 0-1.22%
90 ימים$ 0--

מה זהSimon for NYC dog Mayor (SIMON)

Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) משאב

Simon for NYC dog Mayorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Simon for NYC dog Mayor (SIMON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Simon for NYC dog Mayor (SIMON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Simon for NYC dog Mayor.

בדוק את Simon for NYC dog Mayor תחזית המחיר עכשיו‏!

SIMON למטבעות מקומיים

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Simon for NYC dog Mayor (SIMON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIMON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

כמה שווה Simon for NYC dog Mayor (SIMON) היום?
החי SIMONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SIMON ל USD?
המחיר הנוכחי של SIMON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Simon for NYC dog Mayor?
שווי השוק של SIMON הוא $ 62.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SIMON?
ההיצע במחזור של SIMON הוא 999.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SIMON?
‏‏SIMON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00370006 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SIMON?
SIMON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SIMON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SIMON הוא -- USD.
האם SIMON יעלה השנה?
SIMON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SIMON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:21:18 (UTC+8)

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

