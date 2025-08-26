Simon for NYC dog Mayor (SIMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00370006 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -8.21% שינוי מחיר (7D) +1.35%

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00370006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIMON השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) מידע שוק

שווי שוק $ 62.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.97K אספקת מחזור 999.26M אספקה כוללת 999,257,380.113308

שווי השוק הנוכחי של Simon for NYC dog Mayor הוא $ 62.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIMON הוא 999.26M, עם היצע כולל של 999257380.113308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.97K.