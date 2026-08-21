Silo Staked SEI מחיר היום

מחיר Silo Staked SEI (ISEI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02186548, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISEI ל USD הוא $ 0.02186548 לכל ISEI.

Silo Staked SEI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 97,431, עם היצע במחזור של 4.46M ISEI. ב‑24 השעות האחרונות, ISEI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.747819, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02166762.

ביצועים לטווח קצר, ISEI נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.40.

Silo Staked SEI (ISEI) מידע שוק

שווי שוק $ 97.43K$ 97.43K $ 97.43K נפח (24 שעות) $ 2.40$ 2.40 $ 2.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.43K$ 97.43K $ 97.43K אספקת מחזור 4.46M 4.46M 4.46M אספקה כוללת 4,455,950.834664 4,455,950.834664 4,455,950.834664

שווי השוק הנוכחי של Silo Staked SEI הוא $ 97.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.40. ההיצע במחזור של ISEI הוא 4.46M, עם היצע כולל של 4455950.834664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.43K.