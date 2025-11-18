SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner מחיר היום

מחיר SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 10.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZZ ל USD הוא -- לכל RIZZ.

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,313, עם היצע במחזור של 923.81M RIZZ. ב‑24 השעות האחרונות, RIZZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIZZ נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -41.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) מידע שוק

שווי שוק $ 71.31K$ 71.31K $ 71.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.31K$ 71.31K $ 71.31K אספקת מחזור 923.81M 923.81M 923.81M אספקה כוללת 923,808,344.570645 923,808,344.570645 923,808,344.570645

