SigmaDotMoney מחיר היום

מחיר SigmaDotMoney (SIGMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00365958, עם שינוי של 2.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIGMA ל USD הוא $ 0.00365958 לכל SIGMA.

SigmaDotMoney כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 530,639, עם היצע במחזור של 145.00M SIGMA. ב‑24 השעות האחרונות, SIGMA סחר בין $ 0.00349382 (נמוך) ל $ 0.00372098 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.089113, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0031148.

ביצועים לטווח קצר, SIGMA נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +3.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.46K.

SigmaDotMoney (SIGMA) מידע שוק

שווי שוק $ 530.64K$ 530.64K $ 530.64K נפח (24 שעות) $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M אספקת מחזור 145.00M 145.00M 145.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SigmaDotMoney הוא $ 530.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.46K. ההיצע במחזור של SIGMA הוא 145.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.66M.