Sigma Music מחיר היום

מחיר Sigma Music (FAN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAN ל USD הוא -- לכל FAN.

Sigma Music כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,051.85, עם היצע במחזור של 658.34M FAN. ב‑24 השעות האחרונות, FAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FAN נע ב -- בשעה האחרונה ו -28.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sigma Music (FAN) מידע שוק

שווי שוק $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K אספקת מחזור 658.34M 658.34M 658.34M אספקה כוללת 999,936,196.107042 999,936,196.107042 999,936,196.107042

שווי השוק הנוכחי של Sigma Music הוא $ 10.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAN הוא 658.34M, עם היצע כולל של 999936196.107042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.27K.