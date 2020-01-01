Sifchain (EROWAN) טוקנומיקה
Sifchain (EROWAN) מידע
Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe.
Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits.
Sifchain (EROWAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sifchain (EROWAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Sifchain (EROWAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Sifchain (EROWAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של EROWAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות EROWANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את EROWANטוקניומיקה, חקרו אתEROWANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
