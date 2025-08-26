Sifchain (EROWAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -3.29% שינוי מחיר (7D) -12.92% שינוי מחיר (7D) -12.92%

Sifchain (EROWAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EROWAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EROWANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EROWAN השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sifchain (EROWAN) מידע שוק

שווי שוק $ 62.65K$ 62.65K $ 62.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.74K$ 62.74K $ 62.74K אספקת מחזור 30.31B 30.31B 30.31B אספקה כוללת 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061

שווי השוק הנוכחי של Sifchain הוא $ 62.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EROWAN הוא 30.31B, עם היצע כולל של 30360873053.5061. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.74K.