Sifchain סֵמֶל

Sifchain מחיר (EROWAN)

לא רשום

1 EROWAN ל USDמחיר חי:

--
----
-3.20%1D
mexc
USD
Sifchain (EROWAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:33:28 (UTC+8)

Sifchain (EROWAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-3.29%

-12.92%

-12.92%

Sifchain (EROWAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EROWAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EROWANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EROWAN השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sifchain (EROWAN) מידע שוק

$ 62.65K
$ 62.65K$ 62.65K

--
----

$ 62.74K
$ 62.74K$ 62.74K

30.31B
30.31B 30.31B

30,360,873,053.5061
30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061

שווי השוק הנוכחי של Sifchain הוא $ 62.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EROWAN הוא 30.31B, עם היצע כולל של 30360873053.5061. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.74K.

Sifchain (EROWAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sifchainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSifchain ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSifchain ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sifchainל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.29%
30 ימים$ 0+55.32%
60 ימים$ 0+55.85%
90 ימים$ 0--

מה זהSifchain (EROWAN)

Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits.

Sifchain (EROWAN) משאב

האתר הרשמי

Sifchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sifchain (EROWAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sifchain (EROWAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sifchain.

בדוק את Sifchain תחזית המחיר עכשיו‏!

EROWAN למטבעות מקומיים

Sifchain (EROWAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sifchain (EROWAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EROWAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sifchain (EROWAN)

כמה שווה Sifchain (EROWAN) היום?
החי EROWANהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EROWAN ל USD?
המחיר הנוכחי של EROWAN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sifchain?
שווי השוק של EROWAN הוא $ 62.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EROWAN?
ההיצע במחזור של EROWAN הוא 30.31B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EROWAN?
‏‏EROWAN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EROWAN?
EROWAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EROWAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EROWAN הוא -- USD.
האם EROWAN יעלה השנה?
EROWAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EROWAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Sifchain (EROWAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

