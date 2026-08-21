Sidiora Markets מחיר היום

מחיר Sidiora Markets (SID) בזמן אמת היום הוא $ 0.00106984, עם שינוי של 5.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SID ל USD הוא $ 0.00106984 לכל SID.

Sidiora Markets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,059,192, עם היצע במחזור של 989.88M SID. ב‑24 השעות האחרונות, SID סחר בין $ 0.00106065 (נמוך) ל $ 0.0011609 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00152479, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SID נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +79.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.51K.

Sidiora Markets (SID) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) $ 2.51K$ 2.51K $ 2.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 989.88M 989.88M 989.88M אספקה כוללת 989,876,430.663924 989,876,430.663924 989,876,430.663924

שווי השוק הנוכחי של Sidiora Markets הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.51K. ההיצע במחזור של SID הוא 989.88M, עם היצע כולל של 989876430.663924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.