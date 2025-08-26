עוד על SHY

Shytoshi Kusama

Shytoshi Kusama מחיר (SHY)

לא רשום

1 SHY ל USDמחיר חי:

$0.0017255
$0.0017255$0.0017255
-15.10%1D
USD
Shytoshi Kusama (SHY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:08 (UTC+8)

Shytoshi Kusama (SHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0017255
$ 0.0017255$ 0.0017255
24 שעות נמוך
$ 0.0020748
$ 0.0020748$ 0.0020748
גבוה 24 שעות

$ 0.0017255
$ 0.0017255$ 0.0017255

$ 0.0020748
$ 0.0020748$ 0.0020748

$ 0.01461608
$ 0.01461608$ 0.01461608

$ 0.00164504
$ 0.00164504$ 0.00164504

-1.87%

-14.97%

-1.90%

-1.90%

Shytoshi Kusama (SHY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00173405. במהלך 24 השעות האחרונות, SHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017255 לבין שיא של $ 0.0020748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01461608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00164504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHY השתנה ב -1.87% במהלך השעה האחרונה, -14.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shytoshi Kusama (SHY) מידע שוק

$ 867.09K
$ 867.09K$ 867.09K

--
----

$ 867.09K
$ 867.09K$ 867.09K

499.87M
499.87M 499.87M

499,872,731.074148
499,872,731.074148 499,872,731.074148

שווי השוק הנוכחי של Shytoshi Kusama הוא $ 867.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHY הוא 499.87M, עם היצע כולל של 499872731.074148. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 867.09K.

Shytoshi Kusama (SHY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shytoshi Kusamaל USDהיה $ -0.000305522696657403.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShytoshi Kusama ל USDהיה . $ -0.0005879641.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShytoshi Kusama ל USDהיה $ -0.0008305948.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shytoshi Kusamaל USDהיה $ -0.003132239922679199.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000305522696657403-14.97%
30 ימים$ -0.0005879641-33.90%
60 ימים$ -0.0008305948-47.89%
90 ימים$ -0.003132239922679199-64.36%

מה זהShytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Shytoshi Kusama (SHY) משאב

האתר הרשמי

Shytoshi Kusamaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shytoshi Kusama (SHY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shytoshi Kusama (SHY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shytoshi Kusama.

בדוק את Shytoshi Kusama תחזית המחיר עכשיו‏!

SHY למטבעות מקומיים

Shytoshi Kusama (SHY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shytoshi Kusama (SHY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shytoshi Kusama (SHY)

כמה שווה Shytoshi Kusama (SHY) היום?
החי SHYהמחיר ב USD הוא 0.00173405 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHY ל USD?
המחיר הנוכחי של SHY ל USD הוא $ 0.00173405. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shytoshi Kusama?
שווי השוק של SHY הוא $ 867.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHY?
ההיצע במחזור של SHY הוא 499.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHY?
‏‏SHY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01461608 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHY?
SHY ‏‏רשם מחירATL של 0.00164504 USD.
מהו נפח המסחר של SHY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHY הוא -- USD.
האם SHY יעלה השנה?
SHY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:08 (UTC+8)

