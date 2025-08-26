Shytoshi Kusama (SHY) מידע על מחיר (USD)

Shytoshi Kusama (SHY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00173405. במהלך 24 השעות האחרונות, SHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017255 לבין שיא של $ 0.0020748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01461608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00164504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHY השתנה ב -1.87% במהלך השעה האחרונה, -14.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shytoshi Kusama (SHY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Shytoshi Kusama הוא $ 867.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHY הוא 499.87M, עם היצע כולל של 499872731.074148. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 867.09K.