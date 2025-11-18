Shong Inu מחיר היום

מחיר Shong Inu (SHONG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHONG ל USD הוא -- לכל SHONG.

Shong Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,502, עם היצע במחזור של 1.00B SHONG. ב‑24 השעות האחרונות, SHONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00153521, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHONG נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shong Inu (SHONG) מידע שוק

שווי שוק $ 26.50K$ 26.50K $ 26.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.50K$ 26.50K $ 26.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shong Inu הוא $ 26.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHONG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.50K.