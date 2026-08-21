Shiva Inu מחיר היום

מחיר Shiva Inu (SHIV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIV ל USD הוא $ 0 לכל SHIV.

Shiva Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 157,222, עם היצע במחזור של 100.00T SHIV. ב‑24 השעות האחרונות, SHIV סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIV נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shiva Inu (SHIV) מידע שוק

שווי שוק $ 157.22K$ 157.22K $ 157.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 157.22K$ 157.22K $ 157.22K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shiva Inu הוא $ 157.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIV הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 157.22K.