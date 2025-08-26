עוד על SHIT

Shitcoin on TON סֵמֶל

Shitcoin on TON מחיר (SHIT)

לא רשום

1 SHIT ל USDמחיר חי:

$0.00100687
$0.00100687$0.00100687
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shitcoin on TON (SHIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:34 (UTC+8)

Shitcoin on TON (SHIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00103381
$ 0.00103381$ 0.00103381
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103381
$ 0.00103381$ 0.00103381

$ 0.052987
$ 0.052987$ 0.052987

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-2.25%

-2.03%

-2.03%

Shitcoin on TON (SHIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100687. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00103381, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052987, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shitcoin on TON (SHIT) מידע שוק

$ 72.80K
$ 72.80K$ 72.80K

--
----

$ 72.80K
$ 72.80K$ 72.80K

72.30M
72.30M 72.30M

72,300,000.0
72,300,000.0 72,300,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shitcoin on TON הוא $ 72.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIT הוא 72.30M, עם היצע כולל של 72300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.80K.

Shitcoin on TON (SHIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shitcoin on TONל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShitcoin on TON ל USDהיה . $ -0.0000354010.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShitcoin on TON ל USDהיה $ +0.0001139365.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shitcoin on TONל USDהיה $ +0.0000510142478826551.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.25%
30 ימים$ -0.0000354010-3.51%
60 ימים$ +0.0001139365+11.32%
90 ימים$ +0.0000510142478826551+5.34%

מה זהShitcoin on TON (SHIT)

Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.

Shitcoin on TON (SHIT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Shitcoin on TONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shitcoin on TON (SHIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shitcoin on TON (SHIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shitcoin on TON.

בדוק את Shitcoin on TON תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIT למטבעות מקומיים

Shitcoin on TON (SHIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shitcoin on TON (SHIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shitcoin on TON (SHIT)

כמה שווה Shitcoin on TON (SHIT) היום?
החי SHITהמחיר ב USD הוא 0.00100687 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIT ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIT ל USD הוא $ 0.00100687. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shitcoin on TON?
שווי השוק של SHIT הוא $ 72.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIT?
ההיצע במחזור של SHIT הוא 72.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIT?
‏‏SHIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.052987 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIT?
SHIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIT הוא -- USD.
האם SHIT יעלה השנה?
SHIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:34 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.