Shitcoin on TON (SHIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00103381 $ 0.00103381 $ 0.00103381 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00103381$ 0.00103381 $ 0.00103381 שיא כל הזמנים $ 0.052987$ 0.052987 $ 0.052987 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -2.25% שינוי מחיר (7D) -2.03% שינוי מחיר (7D) -2.03%

Shitcoin on TON (SHIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100687. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00103381, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052987, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shitcoin on TON (SHIT) מידע שוק

שווי שוק $ 72.80K$ 72.80K $ 72.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.80K$ 72.80K $ 72.80K אספקת מחזור 72.30M 72.30M 72.30M אספקה כוללת 72,300,000.0 72,300,000.0 72,300,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shitcoin on TON הוא $ 72.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIT הוא 72.30M, עם היצע כולל של 72300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.80K.