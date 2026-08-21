Shit Piss Skin Can מחיר היום

מחיר Shit Piss Skin Can (SPSC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPSC ל USD הוא $ 0 לכל SPSC.

Shit Piss Skin Can כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 194,822, עם היצע במחזור של 999.86M SPSC. ב‑24 השעות האחרונות, SPSC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01662425, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPSC נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +23.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.98K.

Shit Piss Skin Can (SPSC) מידע שוק

שווי שוק $ 194.82K$ 194.82K $ 194.82K נפח (24 שעות) $ 26.98K$ 26.98K $ 26.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.82K$ 194.82K $ 194.82K אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,856,066.330977 999,856,066.330977 999,856,066.330977

שווי השוק הנוכחי של Shit Piss Skin Can הוא $ 194.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.98K. ההיצע במחזור של SPSC הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999856066.330977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.82K.