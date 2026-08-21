Shinjiru Inu מחיר היום

מחיר Shinjiru Inu (SHINJI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHINJI ל USD הוא $ 0 לכל SHINJI.

Shinjiru Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,866, עם היצע במחזור של 1,000.00T SHINJI. ב‑24 השעות האחרונות, SHINJI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHINJI נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +1.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shinjiru Inu (SHINJI) מידע שוק

שווי שוק $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Shinjiru Inu הוא $ 23.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHINJI הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.87K.