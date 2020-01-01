Shinji (SHNJ) טוקנומיקה
Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies.
$SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!
Shinji (SHNJ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Shinji (SHNJ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SHNJ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SHNJהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SHNJטוקניומיקה, חקרו אתSHNJהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
