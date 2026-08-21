Shina Inu מחיר היום

מחיר Shina Inu (SHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHI ל USD הוא $ 0 לכל SHI.

Shina Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,004,388, עם היצע במחזור של 13.97T SHI. ב‑24 השעות האחרונות, SHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHI נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +28.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shina Inu (SHI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 13.97T 13.97T 13.97T אספקה כוללת 14,482,056,376,677.0 14,482,056,376,677.0 14,482,056,376,677.0

שווי השוק הנוכחי של Shina Inu הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHI הוא 13.97T, עם היצע כולל של 14482056376677.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.