Shila Inu מחיר היום

מחיר Shila Inu (SHIL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIL ל USD הוא $ 0 לכל SHIL.

Shila Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,927, עם היצע במחזור של 1.00T SHIL. ב‑24 השעות האחרונות, SHIL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIL נע ב -- בשעה האחרונה ו +30.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shila Inu (SHIL) מידע שוק

שווי שוק $ 53.93K$ 53.93K $ 53.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.93K$ 53.93K $ 53.93K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shila Inu הוא $ 53.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIL הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.93K.