Shibussy (SHIBUSSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -5.70% שינוי מחיר (7D) -3.68% שינוי מחיר (7D) -3.68%

Shibussy (SHIBUSSY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIBUSSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIBUSSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIBUSSY השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shibussy (SHIBUSSY) מידע שוק

שווי שוק $ 150.36K$ 150.36K $ 150.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.36K$ 150.36K $ 150.36K אספקת מחזור 45.00B 45.00B 45.00B אספקה כוללת 44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169

שווי השוק הנוכחי של Shibussy הוא $ 150.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBUSSY הוא 45.00B, עם היצע כולל של 44999882076.11169. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.36K.