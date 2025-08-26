Shibmas (SMAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +14.76% שינוי מחיר (7D) +14.76%

Shibmas (SMAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMAS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shibmas (SMAS) מידע שוק

שווי שוק $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K אספקת מחזור 995.88M 995.88M 995.88M אספקה כוללת 995,880,257.412681 995,880,257.412681 995,880,257.412681

שווי השוק הנוכחי של Shibmas הוא $ 6.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMAS הוא 995.88M, עם היצע כולל של 995880257.412681. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.37K.