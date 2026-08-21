Shibeus Maximus מחיר היום

מחיר Shibeus Maximus (SHIBEUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBEUS ל USD הוא $ 0 לכל SHIBEUS.

Shibeus Maximus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,286, עם היצע במחזור של 1.00B SHIBEUS. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBEUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBEUS נע ב -1.14% בשעה האחרונה ו -4.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shibeus Maximus (SHIBEUS) מידע שוק

שווי שוק $ 49.29K$ 49.29K $ 49.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.29K$ 49.29K $ 49.29K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shibeus Maximus הוא $ 49.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBEUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.29K.