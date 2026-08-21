Shibetoshi Nakamoto מחיר היום

מחיר Shibetoshi Nakamoto (BILLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BILLY ל USD הוא $ 0 לכל BILLY.

Shibetoshi Nakamoto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,732, עם היצע במחזור של 959.62M BILLY. ב‑24 השעות האחרונות, BILLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00287462, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BILLY נע ב -1.11% בשעה האחרונה ו +44.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shibetoshi Nakamoto (BILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K אספקת מחזור 959.62M 959.62M 959.62M אספקה כוללת 959,619,316.523861 959,619,316.523861 959,619,316.523861

שווי השוק הנוכחי של Shibetoshi Nakamoto הוא $ 53.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BILLY הוא 959.62M, עם היצע כולל של 959619316.523861. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.73K.