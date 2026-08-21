Shibaken Finance מחיר היום

מחיר Shibaken Finance (SHIBAKEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBAKEN ל USD הוא $ 0 לכל SHIBAKEN.

Shibaken Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 183,347, עם היצע במחזור של 100,000.00T SHIBAKEN. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBAKEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBAKEN נע ב -- בשעה האחרונה ו +24.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shibaken Finance (SHIBAKEN) מידע שוק

שווי שוק $ 183.35K$ 183.35K $ 183.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.35K$ 183.35K $ 183.35K אספקת מחזור 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T אספקה כוללת 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של Shibaken Finance הוא $ 183.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBAKEN הוא 100,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.35K.