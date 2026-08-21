SHIBAAI מחיר היום

מחיר SHIBAAI (SHIBAAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBAAI ל USD הוא $ 0 לכל SHIBAAI.

SHIBAAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 181,592, עם היצע במחזור של 589.53T SHIBAAI. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBAAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBAAI נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +13.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SHIBAAI (SHIBAAI) מידע שוק

שווי שוק $ 181.59K$ 181.59K $ 181.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 181.59K$ 181.59K $ 181.59K אספקת מחזור 589.53T 589.53T 589.53T אספקה כוללת 589,534,404,296,603.0 589,534,404,296,603.0 589,534,404,296,603.0

שווי השוק הנוכחי של SHIBAAI הוא $ 181.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBAAI הוא 589.53T, עם היצע כולל של 589534404296603.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 181.59K.