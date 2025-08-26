Shiba Saga (SHIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.785605$ 0.785605 $ 0.785605 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -11.00% שינוי מחיר (7D) +8.66% שינוי מחיר (7D) +8.66%

Shiba Saga (SHIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.785605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIA השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -11.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shiba Saga (SHIA) מידע שוק

שווי שוק $ 57.76K$ 57.76K $ 57.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 412.45K$ 412.45K $ 412.45K אספקת מחזור 280.08M 280.08M 280.08M אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shiba Saga הוא $ 57.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIA הוא 280.08M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 412.45K.