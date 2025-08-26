עוד על SHIA

Shiba Saga סֵמֶל

Shiba Saga מחיר (SHIA)

לא רשום

1 SHIA ל USDמחיר חי:

$0.00020596
$0.00020596$0.00020596
-11.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע.
USD
Shiba Saga (SHIA) טבלת מחירים חיה
Shiba Saga (SHIA) מידע על מחיר (USD)

Shiba Saga (SHIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.785605
$ 0.785605$ 0.785605

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-11.00%

+8.66%

+8.66%

Shiba Saga (SHIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.785605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIA השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -11.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shiba Saga (SHIA) מידע שוק

$ 57.76K
$ 57.76K$ 57.76K

--
----

$ 412.45K
$ 412.45K$ 412.45K

280.08M
280.08M 280.08M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shiba Saga הוא $ 57.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIA הוא 280.08M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 412.45K.

Shiba Saga (SHIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shiba Sagaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShiba Saga ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShiba Saga ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shiba Sagaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.00%
30 ימים$ 0+16.62%
60 ימים$ 0+25.83%
90 ימים$ 0--

מה זהShiba Saga (SHIA)

At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shiba Saga (SHIA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Shiba Sagaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shiba Saga (SHIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shiba Saga (SHIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shiba Saga.

בדוק את Shiba Saga תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIA למטבעות מקומיים

Shiba Saga (SHIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shiba Saga (SHIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shiba Saga (SHIA)

כמה שווה Shiba Saga (SHIA) היום?
החי SHIAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIA ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shiba Saga?
שווי השוק של SHIA הוא $ 57.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIA?
ההיצע במחזור של SHIA הוא 280.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIA?
‏‏SHIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.785605 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIA?
SHIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIA הוא -- USD.
האם SHIA יעלה השנה?
SHIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Shiba Saga (SHIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

