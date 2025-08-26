עוד על SHIBC

SHIBC מידע על מחיר

SHIBC אתר רשמי

SHIBC טוקניומיקה

SHIBC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shiba Classic סֵמֶל

Shiba Classic מחיר (SHIBC)

לא רשום

1 SHIBC ל USDמחיר חי:

--
----
-6.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shiba Classic (SHIBC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:42:05 (UTC+8)

Shiba Classic (SHIBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-6.50%

+2.96%

+2.96%

Shiba Classic (SHIBC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIBC השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -6.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shiba Classic (SHIBC) מידע שוק

$ 308.73K
$ 308.73K$ 308.73K

--
----

$ 308.73K
$ 308.73K$ 308.73K

597.86T
597.86T 597.86T

597,864,328,155,658.6
597,864,328,155,658.6 597,864,328,155,658.6

שווי השוק הנוכחי של Shiba Classic הוא $ 308.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBC הוא 597.86T, עם היצע כולל של 597864328155658.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.73K.

Shiba Classic (SHIBC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shiba Classicל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShiba Classic ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShiba Classic ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shiba Classicל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.50%
30 ימים$ 0-4.24%
60 ימים$ 0+46.03%
90 ימים$ 0--

מה זהShiba Classic (SHIBC)

Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shiba Classic (SHIBC) משאב

האתר הרשמי

Shiba Classicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shiba Classic (SHIBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shiba Classic (SHIBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shiba Classic.

בדוק את Shiba Classic תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIBC למטבעות מקומיים

Shiba Classic (SHIBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shiba Classic (SHIBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shiba Classic (SHIBC)

כמה שווה Shiba Classic (SHIBC) היום?
החי SHIBCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIBC ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIBC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shiba Classic?
שווי השוק של SHIBC הוא $ 308.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIBC?
ההיצע במחזור של SHIBC הוא 597.86T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIBC?
‏‏SHIBC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIBC?
SHIBC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIBC הוא -- USD.
האם SHIBC יעלה השנה?
SHIBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:42:05 (UTC+8)

Shiba Classic (SHIBC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.