SHIBA BSC מחיר היום

מחיר SHIBA BSC (SHIBSC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBSC ל USD הוא $ 0 לכל SHIBSC.

SHIBA BSC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 540,573, עם היצע במחזור של 1,000.00T SHIBSC. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBSC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBSC נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו +10.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SHIBA BSC (SHIBSC) מידע שוק

שווי שוק $ 540.57K$ 540.57K $ 540.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 540.57K$ 540.57K $ 540.57K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של SHIBA BSC הוא $ 540.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBSC הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 540.57K.