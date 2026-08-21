Shib Owes You מחיר היום

מחיר Shib Owes You (SOU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOU ל USD הוא $ 0 לכל SOU.

Shib Owes You כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,330, עם היצע במחזור של 1.00B SOU. ב‑24 השעות האחרונות, SOU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00149062, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOU נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו -5.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shib Owes You (SOU) מידע שוק

שווי שוק $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shib Owes You הוא $ 26.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.33K.