Shezmu (SHEZMU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.134345 גבוה 24 שעות $ 0.149457 שיא כל הזמנים $ 45.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0.094959 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -8.39% שינוי מחיר (7D) -9.16%

Shezmu (SHEZMU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.136904. במהלך 24 השעות האחרונות, SHEZMU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.134345 לבין שיא של $ 0.149457, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHEZMUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 45.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.094959.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHEZMU השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -8.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shezmu (SHEZMU) מידע שוק

שווי שוק $ 198.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 212.92K אספקת מחזור 1.45M אספקה כוללת 1,555,162.559923949

שווי השוק הנוכחי של Shezmu הוא $ 198.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHEZMU הוא 1.45M, עם היצע כולל של 1555162.559923949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 212.92K.