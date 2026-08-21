Sherwood Exchange מחיר היום

מחיר Sherwood Exchange (SWOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWOOD ל USD הוא $ 0 לכל SWOOD.

Sherwood Exchange כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,602, עם היצע במחזור של 1.00B SWOOD. ב‑24 השעות האחרונות, SWOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SWOOD נע ב +2.49% בשעה האחרונה ו -7.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sherwood Exchange (SWOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sherwood Exchange הוא $ 25.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWOOD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.60K.