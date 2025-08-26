Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02965669$ 0.02965669 $ 0.02965669 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0001061$ 0.0001061 $ 0.0001061 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.77% שינוי מחיר (7D) -0.77%

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010629. במהלך 24 השעות האחרונות, MSHEESHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSHEESHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02965669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0001061.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSHEESHA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) מידע שוק

שווי שוק $ 40.76K$ 40.76K $ 40.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.15K$ 95.15K $ 95.15K אספקת מחזור 383.45M 383.45M 383.45M אספקה כוללת 895,191,604.8 895,191,604.8 895,191,604.8

שווי השוק הנוכחי של Sheesha Finance Polygon הוא $ 40.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSHEESHA הוא 383.45M, עם היצע כולל של 895191604.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.15K.