Sheesha Finance Polygon סֵמֶל

Sheesha Finance Polygon מחיר (MSHEESHA)

לא רשום

1 MSHEESHA ל USDמחיר חי:

$0.00010629
$0.00010629$0.00010629
0.00%1D
mexc
USD
Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) טבלת מחירים חיה
Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02965669
$ 0.02965669$ 0.02965669

$ 0.0001061
$ 0.0001061$ 0.0001061

--

--

-0.77%

-0.77%

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010629. במהלך 24 השעות האחרונות, MSHEESHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSHEESHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02965669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0001061.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSHEESHA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) מידע שוק

$ 40.76K
$ 40.76K$ 40.76K

--
----

$ 95.15K
$ 95.15K$ 95.15K

383.45M
383.45M 383.45M

895,191,604.8
895,191,604.8 895,191,604.8

שווי השוק הנוכחי של Sheesha Finance Polygon הוא $ 40.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSHEESHA הוא 383.45M, עם היצע כולל של 895191604.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.15K.

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sheesha Finance Polygonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSheesha Finance Polygon ל USDהיה . $ -0.0000015267.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSheesha Finance Polygon ל USDהיה $ -0.0000030631.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sheesha Finance Polygonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000015267-1.43%
60 ימים$ -0.0000030631-2.88%
90 ימים$ 0--

מה זהSheesha Finance Polygon (MSHEESHA)

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) משאב

האתר הרשמי

Sheesha Finance Polygonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sheesha Finance Polygon.

בדוק את Sheesha Finance Polygon תחזית המחיר עכשיו‏!

MSHEESHA למטבעות מקומיים

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSHEESHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)

כמה שווה Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) היום?
החי MSHEESHAהמחיר ב USD הוא 0.00010629 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSHEESHA ל USD?
המחיר הנוכחי של MSHEESHA ל USD הוא $ 0.00010629. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sheesha Finance Polygon?
שווי השוק של MSHEESHA הוא $ 40.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSHEESHA?
ההיצע במחזור של MSHEESHA הוא 383.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSHEESHA?
‏‏MSHEESHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02965669 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSHEESHA?
MSHEESHA ‏‏רשם מחירATL של 0.0001061 USD.
מהו נפח המסחר של MSHEESHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSHEESHA הוא -- USD.
האם MSHEESHA יעלה השנה?
MSHEESHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSHEESHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
