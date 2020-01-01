Sheerluck AI (SHEERLUCK) טוקנומיקה

Sheerluck AI (SHEERLUCK) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Sheerluck AI (SHEERLUCK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Sheerluck AI (SHEERLUCK) מידע

Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.

אתר רשמי:
https://docs.sheerluck.ai

Sheerluck AI (SHEERLUCK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sheerluck AI (SHEERLUCK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 16.53K
$ 16.53K$ 16.53K
ההיצע הכולל:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
אספקה במחזור:
$ 991.69M
$ 991.69M$ 991.69M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00566233
$ 0.00566233$ 0.00566233
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Sheerluck AI (SHEERLUCK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Sheerluck AI (SHEERLUCK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SHEERLUCK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SHEERLUCKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SHEERLUCKטוקניומיקה, חקרו אתSHEERLUCKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SHEERLUCK חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SHEERLUCK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHEERLUCK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

