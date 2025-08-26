עוד על SHEERLUCK

Sheerluck AI סֵמֶל

Sheerluck AI מחיר (SHEERLUCK)

לא רשום

1 SHEERLUCK ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Sheerluck AI (SHEERLUCK) טבלת מחירים חיה
Sheerluck AI (SHEERLUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00566233
$ 0.00566233$ 0.00566233

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-18.41%

-18.41%

Sheerluck AI (SHEERLUCK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHEERLUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHEERLUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00566233, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHEERLUCK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sheerluck AI (SHEERLUCK) מידע שוק

$ 15.72K
$ 15.72K$ 15.72K

--
----

$ 15.85K
$ 15.85K$ 15.85K

991.69M
991.69M 991.69M

999,757,619.816487
999,757,619.816487 999,757,619.816487

שווי השוק הנוכחי של Sheerluck AI הוא $ 15.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHEERLUCK הוא 991.69M, עם היצע כולל של 999757619.816487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.85K.

Sheerluck AI (SHEERLUCK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sheerluck AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSheerluck AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSheerluck AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sheerluck AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-35.71%
60 ימים$ 0-13.07%
90 ימים$ 0--

מה זהSheerluck AI (SHEERLUCK)

Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sheerluck AI (SHEERLUCK) משאב

האתר הרשמי

Sheerluck AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sheerluck AI (SHEERLUCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sheerluck AI (SHEERLUCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sheerluck AI.

בדוק את Sheerluck AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SHEERLUCK למטבעות מקומיים

Sheerluck AI (SHEERLUCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sheerluck AI (SHEERLUCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHEERLUCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sheerluck AI (SHEERLUCK)

כמה שווה Sheerluck AI (SHEERLUCK) היום?
החי SHEERLUCKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHEERLUCK ל USD?
המחיר הנוכחי של SHEERLUCK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sheerluck AI?
שווי השוק של SHEERLUCK הוא $ 15.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHEERLUCK?
ההיצע במחזור של SHEERLUCK הוא 991.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHEERLUCK?
‏‏SHEERLUCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00566233 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHEERLUCK?
SHEERLUCK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHEERLUCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHEERLUCK הוא -- USD.
האם SHEERLUCK יעלה השנה?
SHEERLUCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHEERLUCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.