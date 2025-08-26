Sheerluck AI (SHEERLUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00566233 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -18.41%

Sheerluck AI (SHEERLUCK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHEERLUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHEERLUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00566233, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHEERLUCK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sheerluck AI (SHEERLUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 15.72K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.85K אספקת מחזור 991.69M אספקה כוללת 999,757,619.816487

שווי השוק הנוכחי של Sheerluck AI הוא $ 15.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHEERLUCK הוא 991.69M, עם היצע כולל של 999757619.816487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.85K.