Sharky Sharkx סֵמֶל

Sharky Sharkx מחיר (SHARK)

לא רשום

1 SHARK ל USDמחיר חי:

--
----
-1.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sharky Sharkx (SHARK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:52 (UTC+8)

Sharky Sharkx (SHARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001273
$ 0.00001273$ 0.00001273
24 שעות נמוך
$ 0.00001311
$ 0.00001311$ 0.00001311
גבוה 24 שעות

$ 0.00001273
$ 0.00001273$ 0.00001273

$ 0.00001311
$ 0.00001311$ 0.00001311

$ 0.00036528
$ 0.00036528$ 0.00036528

$ 0.00000905
$ 0.00000905$ 0.00000905

--

-1.69%

+8.31%

+8.31%

Sharky Sharkx (SHARK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001281. במהלך 24 השעות האחרונות, SHARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001273 לבין שיא של $ 0.00001311, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00036528, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000905.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHARK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sharky Sharkx (SHARK) מידע שוק

$ 12.79K
$ 12.79K$ 12.79K

--
----

$ 12.79K
$ 12.79K$ 12.79K

998.45M
998.45M 998.45M

998,446,479.844938
998,446,479.844938 998,446,479.844938

שווי השוק הנוכחי של Sharky Sharkx הוא $ 12.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHARK הוא 998.45M, עם היצע כולל של 998446479.844938. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.79K.

Sharky Sharkx (SHARK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sharky Sharkxל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSharky Sharkx ל USDהיה . $ +0.0000004013.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSharky Sharkx ל USDהיה $ +0.0000048747.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sharky Sharkxל USDהיה $ -0.000004533400439033196.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.69%
30 ימים$ +0.0000004013+3.13%
60 ימים$ +0.0000048747+38.05%
90 ימים$ -0.000004533400439033196-26.13%

מה זהSharky Sharkx (SHARK)

$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sharky Sharkx (SHARK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Sharky Sharkxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sharky Sharkx (SHARK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sharky Sharkx (SHARK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sharky Sharkx.

בדוק את Sharky Sharkx תחזית המחיר עכשיו‏!

SHARK למטבעות מקומיים

Sharky Sharkx (SHARK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sharky Sharkx (SHARK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHARK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sharky Sharkx (SHARK)

כמה שווה Sharky Sharkx (SHARK) היום?
החי SHARKהמחיר ב USD הוא 0.00001281 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHARK ל USD?
המחיר הנוכחי של SHARK ל USD הוא $ 0.00001281. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sharky Sharkx?
שווי השוק של SHARK הוא $ 12.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHARK?
ההיצע במחזור של SHARK הוא 998.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHARK?
‏‏SHARK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00036528 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHARK?
SHARK ‏‏רשם מחירATL של 0.00000905 USD.
מהו נפח המסחר של SHARK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHARK הוא -- USD.
האם SHARK יעלה השנה?
SHARK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHARK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.