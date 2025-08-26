Sharky Sharkx (SHARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001273 $ 0.00001273 $ 0.00001273 24 שעות נמוך $ 0.00001311 $ 0.00001311 $ 0.00001311 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001273$ 0.00001273 $ 0.00001273 גבוה 24 שעות $ 0.00001311$ 0.00001311 $ 0.00001311 שיא כל הזמנים $ 0.00036528$ 0.00036528 $ 0.00036528 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000905$ 0.00000905 $ 0.00000905 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.69% שינוי מחיר (7D) +8.31% שינוי מחיר (7D) +8.31%

Sharky Sharkx (SHARK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001281. במהלך 24 השעות האחרונות, SHARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001273 לבין שיא של $ 0.00001311, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00036528, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000905.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHARK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sharky Sharkx (SHARK) מידע שוק

שווי שוק $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K אספקת מחזור 998.45M 998.45M 998.45M אספקה כוללת 998,446,479.844938 998,446,479.844938 998,446,479.844938

שווי השוק הנוכחי של Sharky Sharkx הוא $ 12.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHARK הוא 998.45M, עם היצע כולל של 998446479.844938. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.79K.