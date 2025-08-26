shark raptor rocket launcher (SRRL) מידע על מחיר (USD)

shark raptor rocket launcher (SRRL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001767. במהלך 24 השעות האחרונות, SRRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001746 לבין שיא של $ 0.00001941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00178876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001104.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRRL השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -8.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

shark raptor rocket launcher (SRRL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של shark raptor rocket launcher הוא $ 17.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRRL הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984264.64. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.67K.