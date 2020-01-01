SHAO (SHAO) טוקנומיקה
SHAO (SHAO) מידע
The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.
SHAO (SHAO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SHAO (SHAO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
SHAO (SHAO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של SHAO (SHAO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SHAO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SHAOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SHAOטוקניומיקה, חקרו אתSHAOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
