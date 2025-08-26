עוד על SHAO

SHAO סֵמֶל

SHAO מחיר (SHAO)

לא רשום

1 SHAO ל USDמחיר חי:

-15.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SHAO (SHAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:31:54 (UTC+8)

SHAO (SHAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.48%

-15.26%

+0.52%

+0.52%

SHAO (SHAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00069618. במהלך 24 השעות האחרונות, SHAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00069355 לבין שיא של $ 0.00082292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.117264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHAO השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -15.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHAO (SHAO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SHAO הוא $ 21.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHAO הוא 30.52M, עם היצע כולל של 30519176.89794857. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.30K.

SHAO (SHAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SHAOל USDהיה $ -0.00012538039441492.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSHAO ל USDהיה . $ +0.0000133695.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSHAO ל USDהיה $ +0.0001689158.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SHAOל USDהיה $ -0.0001606767991361166.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012538039441492-15.26%
30 ימים$ +0.0000133695+1.92%
60 ימים$ +0.0001689158+24.26%
90 ימים$ -0.0001606767991361166-18.75%

מה זהSHAO (SHAO)

The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SHAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SHAO (SHAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SHAO (SHAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SHAO.

בדוק את SHAO תחזית המחיר עכשיו‏!

SHAO למטבעות מקומיים

SHAO (SHAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SHAO (SHAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SHAO (SHAO)

כמה שווה SHAO (SHAO) היום?
החי SHAOהמחיר ב USD הוא 0.00069618 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHAO ל USD?
המחיר הנוכחי של SHAO ל USD הוא $ 0.00069618. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SHAO?
שווי השוק של SHAO הוא $ 21.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHAO?
ההיצע במחזור של SHAO הוא 30.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHAO?
‏‏SHAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.117264 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHAO?
SHAO ‏‏רשם מחירATL של 0.00021515 USD.
מהו נפח המסחר של SHAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHAO הוא -- USD.
האם SHAO יעלה השנה?
SHAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:31:54 (UTC+8)

