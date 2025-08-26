SHAO (SHAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00069355 $ 0.00069355 $ 0.00069355 24 שעות נמוך $ 0.00082292 $ 0.00082292 $ 0.00082292 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00069355$ 0.00069355 $ 0.00069355 גבוה 24 שעות $ 0.00082292$ 0.00082292 $ 0.00082292 שיא כל הזמנים $ 0.117264$ 0.117264 $ 0.117264 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00021515$ 0.00021515 $ 0.00021515 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -15.26% שינוי מחיר (7D) +0.52% שינוי מחיר (7D) +0.52%

SHAO (SHAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00069618. במהלך 24 השעות האחרונות, SHAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00069355 לבין שיא של $ 0.00082292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.117264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHAO השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -15.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHAO (SHAO) מידע שוק

שווי שוק $ 21.30K$ 21.30K $ 21.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.30K$ 21.30K $ 21.30K אספקת מחזור 30.52M 30.52M 30.52M אספקה כוללת 30,519,176.89794857 30,519,176.89794857 30,519,176.89794857

שווי השוק הנוכחי של SHAO הוא $ 21.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHAO הוא 30.52M, עם היצע כולל של 30519176.89794857. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.30K.