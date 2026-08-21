Shanghai Inu מחיר היום

מחיר Shanghai Inu (SHANG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHANG ל USD הוא $ 0 לכל SHANG.

Shanghai Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,546, עם היצע במחזור של 1,000.00T SHANG. ב‑24 השעות האחרונות, SHANG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHANG נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +26.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shanghai Inu (SHANG) מידע שוק

שווי שוק $ 63.55K$ 63.55K $ 63.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.55K$ 63.55K $ 63.55K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Shanghai Inu הוא $ 63.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHANG הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.55K.