עוד על SHAKEY

SHAKEY מידע על מחיר

SHAKEY מסמך לבן

SHAKEY אתר רשמי

SHAKEY טוקניומיקה

SHAKEY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shakey AI סֵמֶל

Shakey AI מחיר (SHAKEY)

לא רשום

1 SHAKEY ל USDמחיר חי:

--
----
-10.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shakey AI (SHAKEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:12 (UTC+8)

Shakey AI (SHAKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220598
$ 0.00220598$ 0.00220598

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

-10.47%

+4.33%

+4.33%

Shakey AI (SHAKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHAKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00220598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHAKEY השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -10.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shakey AI (SHAKEY) מידע שוק

$ 46.68K
$ 46.68K$ 46.68K

--
----

$ 46.68K
$ 46.68K$ 46.68K

964.16M
964.16M 964.16M

964,159,541.840886
964,159,541.840886 964,159,541.840886

שווי השוק הנוכחי של Shakey AI הוא $ 46.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHAKEY הוא 964.16M, עם היצע כולל של 964159541.840886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.68K.

Shakey AI (SHAKEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shakey AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShakey AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShakey AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shakey AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.47%
30 ימים$ 0-13.27%
60 ימים$ 0-41.66%
90 ימים$ 0--

מה זהShakey AI (SHAKEY)

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shakey AI (SHAKEY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Shakey AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shakey AI (SHAKEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shakey AI (SHAKEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shakey AI.

בדוק את Shakey AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SHAKEY למטבעות מקומיים

Shakey AI (SHAKEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shakey AI (SHAKEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHAKEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shakey AI (SHAKEY)

כמה שווה Shakey AI (SHAKEY) היום?
החי SHAKEYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHAKEY ל USD?
המחיר הנוכחי של SHAKEY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shakey AI?
שווי השוק של SHAKEY הוא $ 46.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHAKEY?
ההיצע במחזור של SHAKEY הוא 964.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHAKEY?
‏‏SHAKEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00220598 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHAKEY?
SHAKEY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHAKEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHAKEY הוא -- USD.
האם SHAKEY יעלה השנה?
SHAKEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHAKEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:12 (UTC+8)

Shakey AI (SHAKEY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.