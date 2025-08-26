Shakey AI (SHAKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00220598$ 0.00220598 $ 0.00220598 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -10.47% שינוי מחיר (7D) +4.33% שינוי מחיר (7D) +4.33%

Shakey AI (SHAKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHAKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00220598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHAKEY השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -10.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shakey AI (SHAKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 46.68K$ 46.68K $ 46.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.68K$ 46.68K $ 46.68K אספקת מחזור 964.16M 964.16M 964.16M אספקה כוללת 964,159,541.840886 964,159,541.840886 964,159,541.840886

שווי השוק הנוכחי של Shakey AI הוא $ 46.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHAKEY הוא 964.16M, עם היצע כולל של 964159541.840886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.68K.