Shadows Of Hope מחיר היום

מחיר Shadows Of Hope (SOH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOH ל USD הוא $ 0 לכל SOH.

Shadows Of Hope כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,635, עם היצע במחזור של 986.20M SOH. ב‑24 השעות האחרונות, SOH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00116377, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOH נע ב -1.11% בשעה האחרונה ו +21.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shadows Of Hope (SOH) מידע שוק

שווי שוק $ 39.64K$ 39.64K $ 39.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.64K$ 39.64K $ 39.64K אספקת מחזור 986.20M 986.20M 986.20M אספקה כוללת 986,198,320.829833 986,198,320.829833 986,198,320.829833

שווי השוק הנוכחי של Shadows Of Hope הוא $ 39.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOH הוא 986.20M, עם היצע כולל של 986198320.829833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.64K.