SEXY ANIMALCOIN מחיר היום

מחיר SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANIMAL ל USD הוא $ 0 לכל ANIMAL.

SEXY ANIMALCOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,084.29, עם היצע במחזור של 1000.00M ANIMAL. ב‑24 השעות האחרונות, ANIMAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANIMAL נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +3.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) מידע שוק

שווי שוק $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,995.0 999,998,995.0 999,998,995.0

שווי השוק הנוכחי של SEXY ANIMALCOIN הוא $ 12.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANIMAL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998995.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.08K.