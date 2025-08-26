Sevilla Fan Token (SEVILLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.18284 $ 0.18284 $ 0.18284 24 שעות נמוך $ 0.193101 $ 0.193101 $ 0.193101 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.18284$ 0.18284 $ 0.18284 גבוה 24 שעות $ 0.193101$ 0.193101 $ 0.193101 שיא כל הזמנים $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.176172$ 0.176172 $ 0.176172 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -4.38% שינוי מחיר (7D) -4.30% שינוי מחיר (7D) -4.30%

Sevilla Fan Token (SEVILLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.182993. במהלך 24 השעות האחרונות, SEVILLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.18284 לבין שיא של $ 0.193101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEVILLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.176172.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEVILLA השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -4.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 731.93K$ 731.93K $ 731.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 4.00M 4.00M 4.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sevilla Fan Token הוא $ 731.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEVILLA הוא 4.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.