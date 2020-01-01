Sentinel Chain (SENC) טוקנומיקה

Sentinel Chain (SENC) מידע

The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked.

Sentinel Chain aims to solve the following

  1. Insurance
  2. Loans
  3. Collateral
  4. Crowdfunding
  5. Community Projects
  6. E-Payments

The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.

אתר רשמי:
https://sentinel-chain.org/
מסמך לבן:
https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf

Sentinel Chain (SENC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sentinel Chain (SENC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

$ 115.07K
ההיצע הכולל:
$ 500.00M$ 500.00M
$ 309.09M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 186.14K$ 186.14K
$ 0.22051
שפל כל הזמנים:
$ 0$ 0
$ 0.00037228
$ 0.00037228$ 0.00037228

Sentinel Chain (SENC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Sentinel Chain (SENC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SENC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SENCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SENCטוקניומיקה, חקרו אתSENCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

