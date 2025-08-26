Sentinel Chain (SENC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.22051 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) +1.15% שינוי מחיר (7D) +3.40%

Sentinel Chain (SENC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SENC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SENCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.22051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SENC השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sentinel Chain (SENC) מידע שוק

שווי שוק $ 90.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.42K אספקת מחזור 309.09M אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sentinel Chain הוא $ 90.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENC הוא 309.09M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.42K.