עוד על SENC

SENC מידע על מחיר

SENC מסמך לבן

SENC אתר רשמי

SENC טוקניומיקה

SENC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sentinel Chain סֵמֶל

Sentinel Chain מחיר (SENC)

לא רשום

1 SENC ל USDמחיר חי:

$0.00029283
$0.00029283$0.00029283
+1.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sentinel Chain (SENC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:04 (UTC+8)

Sentinel Chain (SENC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.22051
$ 0.22051$ 0.22051

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+1.15%

+3.40%

+3.40%

Sentinel Chain (SENC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SENC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SENCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.22051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SENC השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sentinel Chain (SENC) מידע שוק

$ 90.51K
$ 90.51K$ 90.51K

--
----

$ 146.42K
$ 146.42K$ 146.42K

309.09M
309.09M 309.09M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sentinel Chain הוא $ 90.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENC הוא 309.09M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.42K.

Sentinel Chain (SENC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sentinel Chainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSentinel Chain ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSentinel Chain ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sentinel Chainל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.15%
30 ימים$ 0+6.23%
60 ימים$ 0+19.59%
90 ימים$ 0--

מה זהSentinel Chain (SENC)

The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sentinel Chain (SENC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Sentinel Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sentinel Chain (SENC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sentinel Chain (SENC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sentinel Chain.

בדוק את Sentinel Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

SENC למטבעות מקומיים

Sentinel Chain (SENC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sentinel Chain (SENC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SENC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sentinel Chain (SENC)

כמה שווה Sentinel Chain (SENC) היום?
החי SENCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SENC ל USD?
המחיר הנוכחי של SENC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sentinel Chain?
שווי השוק של SENC הוא $ 90.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SENC?
ההיצע במחזור של SENC הוא 309.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SENC?
‏‏SENC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.22051 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SENC?
SENC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SENC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SENC הוא -- USD.
האם SENC יעלה השנה?
SENC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SENC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:04 (UTC+8)

Sentinel Chain (SENC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.