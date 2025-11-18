Sentiient מחיר היום

מחיר Sentiient (SENT) בזמן אמת היום הוא $ 0.000015, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SENT ל USD הוא $ 0.000015 לכל SENT.

Sentiient כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,994.75, עם היצע במחזור של 1.20B SENT. ב‑24 השעות האחרונות, SENT סחר בין $ 0.00001499 (נמוך) ל $ 0.000015 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0053853, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000080.

ביצועים לטווח קצר, SENT נע ב -- בשעה האחרונה ו -40.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sentiient (SENT) מידע שוק

שווי שוק $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K אספקת מחזור 1.20B 1.20B 1.20B אספקה כוללת 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sentiient הוא $ 17.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENT הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.99K.